Quattro matrimoni e un… battesimo | ecco i look delle cerimonie vip

(Di venerdì 23 giugno 2023) Giugno: per le vip è in corso la stagioneed è tutto uno sfoggiare vestiti eleganti. Solo nell’ultima settimana,spose hanno stupito ospiti e follower con i loro abiti da sposa: sono Alena Seredova, che ha proposto ben 4 cambi, Giorgia Migliorati (che ha detto sì all’ex gieffino Enock Barwuah), Virginia Mihajlovic e Chiara Nasti. Bianca Atzei invece ha battezzato il figlio Noa, proponendo un outfit sexy ed elegante dal colore inusuale. Iabiti da sposa di Alena Seredova Alena Seredova e Alessandro NasiAlena Seredova ha detto sì ad Alessandro Nasi dopo 8 anni d’amore. Ilo ha avuto luogo a Noto, con rito civile davanti a un centinaio di ospiti. Alla firma in comune la sposa ha indossato un tubino bianco con spacco, scollatura ampia e maniche a sbuffo e delicati ...