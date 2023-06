Quattro arresti e sequestro 15 kg hashish | cocaina e marijuana

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023)15 kg– La continua attività di indagine condotta dalle varie squadre di Polizia Giudiziaria dei commissariati di Roma ha permesso, negli ultimi giorni, di arrestare 4 persone e di sequestrare circa 15 kg di sostanza stupefacente. I poliziotti del I Distretto Trevi hanno arrestato un 38enne italiano. L’uomo, che era solito girare con la propria macchina per i locali della movida del centro storico, ha fin da subito destato i sospetti degli investigatori. Le successive indagini hanno permesso di rintracciare il sospettato in via Policastro, dove è stato fermato per un controllo, a seguito del quale è stato trovato non solo privo di patente poiché precedentemente revocata, ma anche in possesso di quasi 5 kg di ...