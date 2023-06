Psg | Neymar | 'Ancelotti ct del Brasile? Vi dico quello che so Io vorrei tornare al Santos'

Nel frattempo, anchenon si è nascosto. Queste le parole del fuoriclasse del: "So che è la priorità per la nazionale, il presidente vuole averlo e anche i giocatori lo vogliono. Molti di ...Commenta per primo La stella brasiliana delha rilasciato una intervista ai microfoni di Band Sport e ha parlato del possibile approdo di Carlo Ancelotti in Brasile per ricoprire il ruolo di commissario tecnico: ' So che è la ..., attaccante del, ha parlato a Band Sport della possibilità che Carlo Ancelotti diventi il prossimo ct del Brasile, attaccante del, ha parlato a Band Sport della possibilità che ...

PSG, Neymar: "Sogno il ritorno al Santos" GianlucaDiMarzio.com

La stella brasiliana del PSG Neymar ha rilasciato una intervista ai microfoni di Band Sport e ha parlato del possibile approdo di Carlo Ancelotti in Brasile per ricoprire il ruolo di commissario tecni ...Il fuoriclasse del Psg: So che è la priorità per la nazionale, il presidente vuole averlo e anche i giocatori lo vogliono.