Psg | ai dettagli l’affare Ndour | il ‘nuovo Pogba’ cresciuto all’oratorio

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il Psg è stata la squadra che per prima si è mossa per il talento del Benfica Cher, mezz’ala classe 2004. Italiano,...

Come il, il club della RedBull aveva offerto un ingaggio maggiore all'attaccante rispetto al ... Sky Germania, con anche Matteo Moretto , riportano ulterioriche possono essere decisivi ...Mancano solo gli ultimissimida stabilire, ma la trattativa può essere considerata ... offerti 6 milioni all'anno per provare a convincerlo a dire no al), Samuel Chukwueze del Villarreal ......Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Marcus Thuram avrebbe declinato la proposta del Red Bull Lipsia. L'attaccante francese nei giorni scorsi aveva già rifiutato l'offerta del

"Luis Enrique sempre più vicino al Psg: siamo ai dettagli" Corriere dello Sport

Alla scoperta dell'esterno che piace ai bianconeri: da New York alla Francia, lo attende l'Italia dove suo padre George divenne grande ...È stato trovato l'accordo definitivo tra Milan e Newcastle per il trasferimento in Inghilterra di Sandro Tonali. Operazione da 80 milioni di euro (tra bonus e/o percentuale sulla futura rivendita), me ...