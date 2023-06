Progetto primo lotto della Marcianise-Rotondi | Matera | “Ben venga il confronto | no alle barricate”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Benno ile le osservazioni, l’importante è che non si alzino sterili”. Il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del SenatoRepubblica, è intervenuto nella giornata di ieri a Forchia, per l’occasione data dal Dibattito pubblico connesso aldi realizzazione del, e a San Felice a Cancello, su invito di una locale associazione, sempre sulla stessa tematica. “Ritengo – prosegue– che questa sia un’opera fondamentale per la VCaudina, pertanto sono assolutamente favorevole. E’ un’idea che già era ...