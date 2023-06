Prodigal Son trama episodi 23 giugno 2023 su Italia 1

(Di venerdì 23 giugno 2023)Son torna su1 venerdì 23la serie tv targata Fox con Tom Payne, Michael Sheen, Catherine Zeta Jones. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICASono 7 L’intervista. Un uomo spara a Bright mentre quest’ultimo si trova in un’autodemolizioni alla ricerca di risposte sulla sua infanzia. Cosa si nasconde dietro a tutto ciò?Sono 8 L’amico di famiglia. Mentre il NYPD è sulle tracce di un serial killer, Malcolm si rende conto che il principale sospettato potrebbe aver avuto un legame con suo padre.Son ...

Gli altri interpreti sono Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Aurora Perrineau (), Killian Scott (Ripper Street), Billie Piper, Leila Farzad (I Hate ...Gli altri interpreti sono Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Aurora Perrineau (), Killian Scott (Ripper Street), Billie Piper, Leila Farzad (I Hate ...

Prodigal Son-L'amico di famiglia su Italia 1 - Guida TV Guida TV

Trama: Un uomo spara a Bright mentre quest'ultimo si trova in un'autodemolizioni alla ricerca di risposte sulla sua infanzia. Bright rimane incredibilmente illeso. Intanto, il Dipartimento di Polizia ...Guida serie TV del 22 giugno: The Idol, NCIS, Supernatural. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.