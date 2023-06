Processo Eni bis | nuovi guai per il pm De Pasquale Sapeva dei teste pagati e delle chat delle truffe

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il filone del caso Eni-Nigeria che ha messo alla sbarra il procuratore aggiunto della Procura di Milano Fabio Dee il pm Sergio Spadaro nelin corso a Brescia, sta facendo emergereretroscena che - si legge su La Verità - rischiano di complicare la posizione dei due imputati accusati di aver nascosto al Tribunale in primis e poi all'Eni, alla Shell e agli altri imputati prove di a discarico, come i messaggi del principale accusatore Vincenzo Armanna. Ma ora spuntano anche lecon messaggi compromettenti di un altro faccendiere, si tratta di Isaac Eke, un nigeriano coinvolto nella losca trattativa, che in seguito ad una soffiata venne intercettato e perquisito il 19 novembre 2019, e gli vennero sequestrati anche ben quattro cellulari. Segui su affaritaliani.it