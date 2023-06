(Di venerdì 23 giugno 2023) La sorella di re Carlo III sceglie ancora la via della sostenibilità rispolverando, per Royal Ascot, un midi-dress celeste, sfoggiato per la prima volta nel 1978

... 'Mia nonna ne sarebbe stata orgogliosa' In un'intervista televisiva, la nipote Zara Tindall, figlia dellae campionessa olimpionica, ha detto che il momento ha suscitato emozioni ...è la solita outsider. Lasi presenta con un abito verde smeraldo, in barba a quello che va di moda a Ascot quest'anno. Sophie di Edimburgo La duchessa adora le fantasie floreali e le ......fare a Tortona A Palazzo Guidobono si può ancora visitare la mostra documentale "Una... Oggi nel cortile di Palazzod'Alenço si terrà un aperitivo letterario dal titolo " I 100 anni ...

Principessa Anna e l'abito che torna, 45 anni dopo Vanity Fair Italia

La sorella di re Carlo III sceglie ancora la via della sostenibilità rispolverando, per Royal Ascot, un midi-dress celeste, sfoggiato per la prima volta nel 1978 ...Successo ad Ascot per le scuderie Royal di re Carlo III. Il suo cavallo vince a sorpresa e lui e Camilla non riescono a trattenere qualche lacrimuccia. E poi ci scappa un bacio col fantino ...