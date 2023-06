Prigozhin smonta le bugie di Putin | “L’esercito di Mosca è già scoppiato”

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 23 giugno 2023) "L'esercito diè una bolla scoppiata", attacca Yevgheny, il capo della Wagner, attaccando i generali di, In un nuovo video,ha dichiarato che quando è iniziata l'invasione su vasta scala la situazione del conflitto nel Donbass non era diversa da quella degli ultimi anni e non c'era nessuna "folle aggressione" da parte di Kiev, che - ha affermato ancora - non si apprestava ad attaccare la Russia assieme alla Nato