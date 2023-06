Prigozhin | «Esercito russo bombarda i Wagner | risponderemo Da Mosca bugie sulla guerra»

21.20russo attacca Wagner Il capo dei mercenari Wagner Yevgenyha accusato l'russo di aver attaccato gli accampamenti militari dei suoi miliziani uccidendo un numero "...Con la censura militare varata all'indomani della guerra, che punisce col carcere chi scredita l', per molti osservatori il fatto chesia libero di parlare in modo così esplicito ...23 giu 13:34 Ucraina, bombe russe su Kherson e Sumy - VIDEO 23 giu 12:34: "L'russo è una bolla d'ara scoppiata" 'Il secondomondiale' è una bolla d'aria scoppiata dopo l'...

Ucraina ultime notizie. Prigozhin (Wagner): «L’esercito russo è una bolla d’aria scoppiata» Il Sole 24 ORE

Nuovo affondo del Capo della Wagner: 'L'esercito russo è una bolla d'aria scoppiata'. Poi l'accusa: 'I russi ci bombardano'. Il Cremlino smentisce. Gli Usa delusi dal contrattacco. Kiev: "Deve ancora ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...