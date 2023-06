Prigozhin attacca Mosca | «Russi bombardano Wagner | ci vendicheremo» Putin apre inchiesta per ammutinamento

21.20:esercito russoWagner Il capo dei mercenari Wagner Yevgenyha accusato l'esercito russo di aver attaccato gli accampamenti militari dei suoi miliziani uccidendo un numero "...È questa l'ennesima denuncia di Yevgheny, che quotidianamentea Sergei Shogu, questa volta per accusarlo di aver 'ingannato' Vladimir Putin ed il popolo russo. In un video su ......nel quale il capo della compagnia di mercenari Wagner, nuovamente, il ministro russo Shoigu e la propaganda russa sull'invasione dell'Ucraina. In questi lunghi mesi di guerra,ha ...

Prigozhin attacca ancora il ministro della Difesa Shoigu: "Inganna Putin e i russi" - Video RaiNews

Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo Wagner, ha lanciato nuove, pesanti, accuse nei confronti del ministero della Difesa russo. Dichiarazioni potenzialmente esplosive, perché vanno ...Prigozhin denuncia bombardamenti di Mosca contro i suoi uomini. Gli 007 ucraini: “La fragile dittatura di Putin sta cadendo” ...