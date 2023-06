Presidente non è l' inno americano | Biden | la più inquietante delle gaffe | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ennesimadi Joe: ildegli Stati Uniti ha accolto ieri il primo ministro indiano Narendra Modi alla Casa Bianca. Una visita importante per Washington, che vorrebbe allontanare Nuova Delhi dalla Russia sfruttando l'ostilità comune per la Cina. Ecco perché il capo della Casa Bianca avrebbe riservato a Modi un protocollo speciale: visita di Stato – il rango protocollare più elevato per la diplomazia Usa - lunghi dialoghi nell'Oval Office e cena di Stato con tanto di chef vegetariano. Peccato che poi ci sia stato uno scivolone piuttosto grosso al momento degli inni nazionali, quando sia lui che Modi sono saliti sul palco tra gli applausi dei presenti. A un certo punto ilUsa ha portato solennemente la mano destra sopra al cuore e solo dopo diciassette secondi si è accorto che ...