Pozzuoli | inaugurazione dello Sportello LGBTQIA+

(Di venerdì 23 giugno 2023) Una importante iniziativa sarà attiva a: unodi ascolto, accoglienza e sostegno per le personeMartedì 27 giugno, alle ore 11, nei locali del Centro sociale comunale di via Martini a(località Monterusciello), sarà inaugurato lodi ascolto e consulenza. L’iniziativa è promossa dalla P&P Academy e dall’associazione Nirvana e gode del patrocinio del Comune die della Regione Campania. Lorappresenta uno spazio di ascolto, accoglienza e sostegno per persone LGBT che affrontano momenti cruciali della propria esistenza, in special modo per coloro che sono state vittime di violenza o hanno subito atti di discriminazione. Un team di esperti ed operatori competenti fornirà ...

Sabato 24 Giugno alle ore 17:30, in via Campana 225 a, si terrà la cerimonia didella nuova sede del coordinamento cittadino di Forza Italia . Dopo anni di assenza, il popolo azzurro ritroverà la propria casa grazie all'azione ...'Causa l'inaspettato evento di questi giorni, ho ritenuto opportuno spostare a venerdì 30 Giugno alle ore 17:50, in via Campana 225 a, la cerimonia didella nuova sede del coordinamento cittadino di Forza Italia intitolata all'on. Silvio Berlusconi'. A comunicarlo è il commissario puteolano Carmine Morelli , ...

Due anni fa al Rione Terra di Pozzuoli, in provincia di Napoli ... efficace per narrare in modalità originale e nuova la bellezza che salva. Il progetto, inaugurato il 25 giugno del 2021 dall'allora ...