Positano | Cinque Terre e Polignano nella Top Ten delle spiagge più instagrammate d’Europa

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di vacanze e viaggi, settore che sta vivendo una vera e propria stagione d’oro dopo gli anni bui della pandemia. La voglia di scoprire posti nuovi, di rilassarsi ritrovando il contatto con la natura senza trascurare il rispetto per l’ambiente sono ormai priorità per milioni di turisti. E in questo l’Italia ha un posto d’onore grazie alle bellezze che offre, tra arte, storia, paesaggi mozzafiato e varietà enogastronomica. In questo inizio di stagione estiva, a confermare la centralità del Belpaese nei gusti del viaggiatori arriva una nuova ricerca targata Weloveholidays. La compagnia di viaggi online che offre pacchetti vacanze su misura ha, infatti, presentato una campagna sulleEuropee più. Del resto, cosa c’è di meglio che andare in vacanza, godersi il relax e immortalare i momenti più belli? Ovviamente condividendo le ...

... come aveva già annunciato a Pomeriggio, si unirà col giovane compagno Simone Antolini , ... Per l'unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a" , ...Il podio vede al terzo posto la Spagna, al secondo leTerre. In vetta invece, a cui sono stati dedicati oltre 2,6 milioni post. L'Italia presente in classifica anche con Polignano a Mare e San Vito lo CapoDa Amalfi a, le località della Costiera Amalfitana viste dal mare regalano scorci da ... non lontana d a Cetara, così piccola da poter ospitare al massimo dipersone; entrambe sono ...

Le spiagge d’Europa più amate su Instagram: Positano prima, poi le Cinque Terre. Polignano è settima ilmessaggero.it

Secondo un'indagine, Positano, in Costiera Amalfitana, è in prima posizione come location più amata dall'obiettivo dei turisti. Nell'elenco brillano anche le Cinque Terre in Liguria e Polignano a Mare ...Tra le spiagge più amate dagli utenti di Instagram in Europa troviamo 4 spiagge italiane: Positano e le Cinque Terre (prima e seconda).