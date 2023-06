Poesia di Virgilio incisa su anfora romana | eccezionale scoperta in Spagna

(Di venerdì 23 giugno 2023) Madrid, 23 giu. – (Adnkronos) – Nell’ottobre 2016 gli archeologi spagnoli trovarono nel sito di Noguera, a pochi metri dal villaggio di Villalón, nei pressi di Cordova, numerosi frammenti, sia di tegole che di ceramica, oltre a pezzi di anfore olearie risalenti a circa 2.000 anni fa. Tra questi, uno consegnato ai ricercatori da Francisco Adame, un residente del luogo, che aveva notato che su uno dei pezzi erano incise delle lettere. Ora, uno studio pubblicato sul ‘Journal of Roman Archaeology’ dell’Università di Cambridge rivela che tra quei resti sono stati ritrovati i primi versi del poema ‘Le Georgiche’ di, il grande poeta i cui testi erano usati nell’antica Roma per insegnare ai bambini a leggere. Ciò che più colpisce, e che rende il ritrovamento “”, è che i versi erano stati incisi anche sulla base di ...

... suggerisce che il graffito con lasia stato realizzato in una delle loro proprietà. 'La ...era il poeta più popolare del suo tempo. 'L'Eneide' veniva insegnata nelle scuole e i suoi ...era il poeta più popolare del suo tempo. "L'Eneide" veniva insegnata nelle scuole e i suoi versi sono stati un esercizio pedagogico per molte generazioni. Per questo motivo, è comune ...... dalla Compagnia franco - coreana Wang Ramirez aSieni , dal Balletto Civile a Igor X ... Una città in cui si potesse ballare fino all'alba, o parlare didalla mattina presto, una città ...

Nell'ottobre 2016 gli archeologi spagnoli trovarono nel sito di Noguera, a pochi metri dal villaggio di Villalón, nei pressi di Cordova, numerosi frammenti, sia di tegole che di ceramica romana, oltre ...