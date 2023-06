Pnrr Rocca | 1 mld solo per sanità | senza ue saremmo più soli e vulnerabili

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023) – “l’Europa oggipiù. La nostra Regione è, insieme alla Lombardia, quella che riceverà la somma più consistente delle risorse del, 17 miliardi di euro.sullail Lazio dovrà gestire un miliardo di euro. Lasarà completamente ripensata in un’ottica di modernizzazione e digitalizzazione. A noi servono infrastrutture e macchinari di altissima specializzazione che consentano diagnosi precise in tempi rapidi, per garantire dignità e diritti ai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), intervenendo all’evento di presentazione del progetto della Regione Lazio ‘Europa in Comune’ alle Corsie sistine dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. ...