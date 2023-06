Più Ogm contro il cambiamento climatico La mossa Ue

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 giugno 2023) C’è aria di novità nei campi europei. L’Unione europea starebbe valutando la bozza di un nuovo regolamento che prevede la revoca deilli su alcune piantagioni geneticamente modificate. L’obiettivo sarebbe aiutare gli agricoltori a far fronte ai cambiamenti climatici. Il quotidiano Financial Times ha letto la bozza di questo progetto, secondo cui molte piante modificate dovrebbero essere approvate come convenzionali piuttosto che passare attraverso l’attuale regime Ogm dell’Unione europea, che è comunque laborioso e costoso. “Il piano stabilirebbe una categoria di piante su cui è stato utilizzato l’editing genetico per creare nuove varietà – si legge sul Financial Times -, ma che si sarebbero potute ottenere anche attraverso tecniche di coltura tradizionali”. Nella lista di queste coltivazioni ci sono il grano che resiste alla siccità, pomodori resistenti ai ...