Pierpaolo Pretelli ironizza sulla proposta a Giulia | svela a sorpresa un dettaglio 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 giugno 2023)di matrimonio aSalemi: a “La Vita in Diretta”une la sua amataSalemi sono sempre più innamorati e complici. Dopo aver affrontato un periodo delicato, i due ex gieffini sono tornati a viversi momenti unici e indimenticabili in giro per l’Italia e non solo.si sono conosciuti proprio durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi sono super impegnati tra lavoro e nuove avventure ma in ogni momento della giornata sono in sintonia anche a distanza. Leggi anche –> Tim Summer Hits, domenica l’esordio: gli artisti che ...