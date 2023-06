Pescara | sparò a un cuoco perché gli arrosticini non erano ben cotti | condannato a 12 anni di carcere

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 giugno 2023) Federico Pecorale, il 30enne di Montesilvano che il 10 aprile 2022cinque colpi di arma da fuoco contro il23enne Yelfry Rosado Guzman, all’interno di un locale nel centro di, ferendolo gravemente, è statoa 12di reclusione, di cui 5 in una struttura sanitaria Rems, adibita all’accoglienza degli autori di reati ritenuti infermi di mente o socialmente pericolosi. Pecorale, a seguito della sparatoria, è stato sottoposto a perizia psichiatrica, da cui è emerso che al momento del fatto non era pienamente in grado di intendere e di volere. Pecorale dovrà pagare 200mila euro di provvisionale esecutiva. IlGuzman, dopo l’aggressione, è rimasto paralizzato, e dopo tre delicati interventi chirurgici, è costretto all’uso della sedia a rotelle. ...