Perdere l’amore | Hakim Ziyech

(Di venerdì 23 giugno 2023) La telecamera è alle sue spalle, sembra soprappensiero. Dopo il primo controllo,dà una piccola spinta al pallone con la punta del piede sinistro, lo fa rotolare verso il centro del campo mentre guarda lontano. L’orizzonte dell’Allianz Arena sono i cartelloni pubblicitari su cui scorre il logo della Mastercard, non sembra esserci nulla di utile lì per un calciatore che cerca di cambiare gioco. E invececarica il lancio: le braccia che roteano intorno al busto, la gamba destra e quella sinistra che per un attimo indicano direzioni opposte a dove dovrebbero andare. Il pallone è sparato in aria con un movimento ascensionale perfetto e la telecamera prova a seguirlo zoomando, mentreesce di scena in questo inconsapevole atto teatrale dedicato alla tecnica calcistica. Nel frattempo il pallone continua a roteare in ...