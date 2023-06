Perché il Mes è da riformare e non da sottoscrivere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Non era ancora il Mes ma il 5 agosto 2011 il governo Berlusconi ricevette una lettera dal neogovernatore della Bce Draghi, cofirmata dal suo predecessore Trichet, in cui si prescrivevano un insieme di misure per ‘risanare’ le finanze pubbliche italiane. In questa lettera, inter alia, si affermava: “Vista la gravità dell’attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre 2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole di bilancio”. A tutti quelli che si riempiono la bocca di parole come libertà, democrazia, la costituzione più bella del mondo e a tutte le anime candide mi permetto di ricordare che la Bce è un organismo ...