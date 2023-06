Per gli olandesi di Asml il decoupling tra Asia e Occidente non può funzionare

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Estremamente difficile e costoso”. Non usa giri di parole il vicepresidente della(Advanced Semiconductor Materials Lithography), Christophe Fouquet, nell’affermare i problemi di un eventuale disaccoppiamento della catena di fornitura dei semiconduttori. Anzi, se proprio deve essere onesto, una prospettiva simile è sostanzialmente impossibile. A non permetterlo è l’attuale situazione mondiale, dove emerge un’unica convinzione, ovvero che l’unione fa la forza. “È solo una questione di tempo prima che le persone realizzino come l’unico modo per avere successo con i semiconduttori è attraverso la cooperazione”, ha affermato a Nikkei. Lo afferma grazie all’esperienza che la sua azienda ha maturato da quando è nata a Veldhoven, nel su dei Paesi Bassi, prima di diventare un punto di riferimento nel mondo dei chip, essendo la più grande azienda fornitrice per questa ...