Pecini | “In questo mercato la presenza dei sauditi è un rischio per tutti”

Molti i nomi usciti nelle ultime ore (Santoro,, Mencucci), ma nessuna reazione. Radrizzani ... Un tema,, che sta a cuore a tutti. Perché il calcio, su entrambi i fronti cittadini, deve ...Ospite di 'Città dello Spezia',si è detto soddisfatto: 'Ci abbiamo fortemente creduto. Una ...ha fatto la differenza'. Il ds dello Spezia, conclude parlando di Thiago Motta : 'Penso di ...Molti i nomi usciti nelle ultime ore (Santoro,, Mencucci), ma nessuna reazione. Radrizzani ... Un tema,, che sta a cuore a tutti. Perché il calcio, su entrambi i fronti cittadini, deve ...

Pecini: "Non riparto da un club, parte mentale più importante dei dati" Calcio Spezia

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...L'operatore di calciomercato, Riccardo Pecini, ha parlato di quanto sta accadendo in casa Napoli e non solo nel corso della sua intervista.