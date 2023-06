Pd | Schlein | Le opposizioni trovino intese | unirci è un dovere morale

Leggi Anche Direzione Pd,: 'Proponiamo un'estate militante su Pnrr e autonomia' TI POTREBBE INTERESSAREEllysi pone l'obiettivo di riunire leintorno a un progetto condiviso, per creare una reale alternativa alla disastrosa destra di governo. In un'intervista al giornale Domani, la neo ...'Letrovino intese. Intervista a Elly', scrive Fittipaldi. 'Faida finale tra Wagner e il Cremlino. Ma Mosca ha bisogno di mercenari', titola Pugliese.

Elly Schlein oggi in Molise: "Serve un terreno comune delle opposizioni" RaiNews

Schlein in fissa con il progetto delle opposizioni unite contro il governo. "È un dovere morale". E fa un fischio pure a Calenda. Ma la teoria è ben lontana dalla pratica: a sinistra persistono le div ...Elly Schlein chiama a raccolta l'opposizioone: "E' un dovere morale verso l'Italia costruire una alternativa alla destra. Partendo non dalle differenze ma dalle cose che abbiamo in comune".