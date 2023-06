Pd e M5S si aggrappano ancora alla Cgil | Schlein e Conte alla frutta

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Quando l'avversario è in difficoltà, anche la più dura delle competizioni tra alleati può attendere. Complici le turbolenze interne alle maggioranza - a pesare la spaccatura sul Mes e l'inchiesta di Report che ha coinvolto la ministra del Turismo Daniela Santanchè - Ellye Giuseppeprovano a portare avanti (sia pur timidamente) il percorso di riavvicinamento tra Pd e M5S. Dopo 'l'aperitivo elettorale' andato in scena giovedì in un bar del centro di Campobasso a sostegno del candidato comuneguida del Molise Roberto Gravina, i due leader saranno insieme anche sabato, a sostenere la manifestazione organizzata a Roma din difesa del dirittosalute e per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. ...