Partizan campione | la festa con 20mila tifosi a Belgrado

Senza storia gara 5 della finale di Lega Adriatica trae Stella Rossa (96 - 85). L'ennesimo derby stagionale premia la squadra di Obradovic ...E anche ilBelgrado finì per scartarlo. Del resto Jokic stesso ammise che all'epoca beveva ... A riprova che se l'anello diè un sogno, ce n'è un altro che vale anche di più....competizione FIBA Basketball Champions League del 2019 alle spalle della Virtus Bologna () ... Milano), Kevin Punter (Milano,), Tyler Kalinoski (Brescia, Malaga), Christian Sengfelder (...

ABA Liga - Il Partizan campione! Battuta la Stella Rossa: Obradovic riporta il titolo dopo 10 anni Pianetabasket.com

La capienza ufficiale della Stark Arena è di 19.394 spettatori. Per gara 2 delle finali di ABA Liga tra Partizan e Stella Rossa Belgrado erano stati contati 18.477 spettatori, un ...Il titolo di ABA Liga va al Partizan Belgrado. Niente da fare per il Crvena Zvezda che dopo aver impattato la serie sul 2-2, ha perso la decisiva Gara 5 per 96-85. E la Stark ...