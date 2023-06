Parma | Pecchia dopo il rinnovo | «Gratificato di poter contribuire ad arricchire la storia di un club glorioso»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Fabio, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali delgialloblùildi contratto Fabio, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali delgialloblùildi contratto. PAROLE – «Sono felice ediadladi un, in un cammino che vede coinvolto il lavoro di tutti. Questa prosecuzione rientra nella logica di una visione congiunta, competitiva e sfidante per tutto l’ambiente».

Commenta per primo Ile Fabioandranno avanti insieme, lo fa sapere il club emiliano tramite i propri canali ufficiali: 'Calcio è lieto di annunciare l'estensione del contratto del nostro allenatore ...2023 - 06 - 23 12:18:15, ufficiale il rinnovo diFabiorimane al. Dopo le voci che lo volevano sulla panchina del Lecce, il tecnico ha prolungato il proprio contratto con ...Tramite i canali ufficiali della società emiliana, il tecnico delFabiocommenta il rinnovo biennale con il club dell'Emilia Romagna. Come riportato poi, successivamente, da Tuttomercatoweb, arrivano le sensazioni e le dichiarazioni dopo la conferma di ...

“Condividiamo un’unica visione per il Parma. Entusiasta di continuare questa partnership”, il patron del Parma, Kyke Krause, si fa vivo e, come al solito via twitter, dopo l'ufficialità del rinnovo di ...Dopo una stagione condizionata da diversi alti e bassi terminata con la sconfitta in semifinale playoff contro il Cagliari, il Parma ha deciso di ripartire da Fabio Pecchia per provare a dare l'assalt ...