Paris Fashion Week | alla ricerca della propria identità

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un’esplorazione all’insegnariscoperta del proprio essere, così «Toute première fois» la nuova collezione di EGONlab, ci spinge «per la prima volta in assoluto» a riscoprire le nostre forme mettendo in discussione il genere e la. Viene presentata una sartorialità diversa ma traboccante di charme, con scollature ribelli e sensuali dal tocco punk. Denim e pelle sono scelti per outfit inebrianti su una passerella dove non ci sono regole e a parlare è solo la mascolinità nascosta dell’uomo. Acne Studios ci dà il benvenuto nel guardaroba del Grand Tour dei giovani del XXI secolo, dove la voglia di sperimentare cresce e tutto diventa più eccentrico. «Per la primavera ho pensato a come i giovani uomini del XVII secolo facessero il "Grand Tour" per visitare importanti destinazioni in Europa e tornare a casa più ...