Parcheggi interrati al Vomero Arenella | seconda diffida dei No Box al Comune | “Pronti a denunciare in Procura”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutialdella rete sociale No Box aldi Napoli. Dopo il primo invito notificato a marzo, ma ignorato dall’amministrazione, si torna a chiedere di “non dare seguito al procedimento” e “predisporre immediatamente, anche in autotutela, tutte le opportune azioni volte a rendere inefficace, ad annullare e ad estinguere la connessa procedura”. In caso contrario, “trascorsi inutilmente dieci giorni da oggi (ieri, ndr), nostro malgrado – avverte l’atto – ci vedremo costretti a presentare esposto/denuncia presso le competenti Autorità Giudiziarie Penali e Contabili, in relazione alle ipotesi di irregolarità e di danno erariale innanzi rappresentate”. La, redatta dal ...