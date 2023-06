Paolo Sorrentino a TPI | “Non farò la terza stagione di Young Pope”

(Di venerdì 23 giugno 2023) “In questo momento tutti si sentono in diritto e in dovere di parlare di Berlusconi e del Napoli. E allora io non parlo né del Napoli, né di Berlusconi!”. Il Divoarriva a sorpresa, travolge la piazza e all’indomani del terzo scudetto del Napoli e della morte del fondatore di Canale 5, lui – che ha dedicato film a entrambi, preferisce restare – sornione – in silenzio. L’incontro a piazza San Cosimato (Roma) del 21 giugno non era previsto dal programma del “Cinema in Piazza” 2023 ed è stato annunciato all’ultimo momento, ma questo non ha impedito ad una grandissima folla di accorrere alla proiezione di E’ stata la mano di Dio, alla quale sono intervenuti anche il produttore Lorenzo Mieli e il protagonista Filippo Scotti. “Mi sono vestito elegante – dice appena salito sul palco – ma solo perché dopo devo andare a una festa”. L’autore di ...

Partenope - Un film di. Partenope in compagnia dello scorrere del tempo. E di Napoli. Con Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta. Drammatico, Italia, ...Passa Silvio Orlando : i giornalisti lo fermano per chiedere un commento a lui che nella nota serie "The Young Pope" diha interpretato il cardinale Segretario di Stato Angelo ...Roma, 23 giu. Partiranno a fine giugno e si svolgeranno tra Napoli e Capri le riprese del nuovo film del regista premio Oscar. Nel cast, in ordine alfabetico, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso ...

C on The Young Pope e The New Pope sei riuscito a raccontare – attraverso una storia immaginaria – mille anni di storia della Chiesa, fino a profetizzare la cronaca di questi giorni. Ci sarà una terza ...La vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è né una sirena, né un mito. Dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Dentro di lei, tutto il lunghissimo repertorio dell’esistenza: la spensi ...