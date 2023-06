Pamela Camassa torna in Italia e scoppia in lacrime | l' abbraccio che non ti aspetti non è con Filippo Bisciglia

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 23 giugno 2023) Oggi Notizie, la showgirl che ha raggiunto il quarto posto in finale all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, è finalmenteta indopo molte settimane lontano da casa. L'emozione dell'incontro con i suoi affetti più cari si è concretizzata in unsignificativo, ma a colpire maggiormente è stato quello con il suo agente Alex Pacifico. Scopriamo insieme cosa c'è dietro questocommovente. Di cosa parliamo in questo articolo...indopo aver partecipato all'Isola dei Famosi Ha ottenuto il quarto posto nella competizione Il suo agente Alex Pacifico la accoglie all'aeroporto con entusiasmo Filo, il suo compagno, è stato ...