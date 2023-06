Palmeri | «L’Inter potrebbe essere l’unica italiana presente al nuovo Mondiale per Club»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tancredi, giornalista, ha parlato attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale delperTancredi, giornalista, ha parlato attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale delper. PAROLE – «Senza rendersene conto,alpera 32 squadre, in quanto finalista di Champions nei 4 anni precedenti».

E' un lungo pagellone dei protagonisti dell''editoriale di Tancrediper Linterista. Questi i voti principali SIMONE INZAGHI voto 9: Non si era mai visto un allenatore esonerato da critica e tifosi così tante volte in stagione, ...GERVASONI RESPINGE Interessante la lettura tattica di Zago: Il campo è un ' Corridoio delle Termopili ', eppurenon rinuncia a uno schieramento aperto con Dell'Orto eche partono a ...Si sofferma sul mercato dell'Tancredinel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali