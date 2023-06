Pallanuoto | Settecolli 2023 | l’Italia vince il test match con la Croazia Ora la World Cup

(Di venerdì 23 giugno 2023) Vittoria di prestigio perdellamaschile, che si è aggiudicata l’amichevole contro lacampione d’Europa all’interno della cornice del. Dopo le finali del nuoto della prima giornata, la piscina del Foro Italico ha visto andare in acqua due formazioni di alto livello, davanti a oltre 6000 spettatori sugli spalti. Alla fine la vittoria è andata al, capace di partire forte con il 3-0 nel primo quarto e poi resistere al rientro dei croati. Grandi protagonisti Cannella ed Echenique, rispettivamente autori di tre e due marcature. Fondamentale in particolare Echenique, che con il suo gol negli ultimi secondi di partita ha deciso il. L’occasione è stata utile anche per celebrare il sessantesimo compleanno del ct Sandro ...

