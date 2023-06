(Di venerdì 23 giugno 2023) È questo il modo in cui le Famigliehanno deciso di manifestare questa mattina la loro contrarietà alla mossa dei magistratini, unici in Italia non solo a impugnare le trascrizioni effettuate dai sindaci negli ultimi mesi ma anche quelle risalenti al passato

MONSELICE () - Un improvviso malore stronca Erminio Margiotta , marito della 'regina delle' Franca Cascadan. Aveva 85 anni e, in buona salute, continuava a lavorare nel settore dei giocattoli . ...L'uomo era nato a Brindisi ma si era trasferito a. Finanziere in carriera, tra le sue ... la conosciuta Effe. In questa sede, oggi, si trova il centro commerciale Airone. Negli anni del ...Margiotta era nato a , ma si era trasferito ain gioventù. in carriera, era anche un valente ... la leggendaria Effe. La sede era dove oggi si trova il centro commerciale : una realtà ...

Padova, 33 bambole stese davanti al tribunale: le mamme arcobaleno scendono in piazza La Stampa

Aveva 85 anni, colto da un malore fatale lunedì mattina. Insieme alla moglie Franca Cascadan aveva guidato la “Effe Bambole” di Monselice ...Padova, l'ex sportivo aveva 85 anni. Era stato dirigente dell'azienda di giocattoli della moglie e del cognato. Il figlio:«Ha avuto una vita fantastica» ...