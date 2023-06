Osimhen torna a Lagos | gesto da brividi del nigeriano

Vincitore dello scudetto, capocannoniere del campionato, uomo del momento con club pronti a spendere oltre cento milioni per acquistarlo . Ma Victorè soprattutto un ragazzo semplice, umile, che non dimentica le sue origini . Per questo nessuno si è stupito per il suo gesto. Dopo gli impegni con la sua Nazionale, infatti, l'attaccante è ...Ma soprattutto, Victors'è reso protagonista di splendide iniziative di beneficenza. Perché è stato in una scuola, dove ha pagato le tasse scolastiche. Ma non solo: perché ha aiutato la sua ...Victorè tornato in Nigeria per trascorrere le vacanze.fa visita alla sua scuola elementare Tre le tappe c'è stata la visita alla scuola elementare da lui frequentata quando era piccolo. Victor è stato accolto dai bambini e le maestre con canzoni ...

Osimhen torna a Lagos, folla pazzesca per lui: 'Grazie per l'accoglienza' (FOTO) AreaNapoli.it

L'attaccante del Napoli dopo gli impegni con la sua Nazionale è rimasto in Nigeria ed è stato accolto dai suoi amici per cui è un idolo ...Grande affetto ed accoglienza per Victor Osimhen nella sua città natale, Lagos. L'attaccante del Napoli è tornato nei suoi luoghi d'origine, ad Oregun, tra l'entusiasmo della folla. "Oregun!!! Grazie ...