Osimhen | De Laurentiis alza il pressing | i punti chiave sul rinnovo

Victorè stritolato dalle pressioni . Stritolato come può esserlo una superstar del calcio. ... lo ha detto De, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile (testuale); Osi è ...... è stato dichiarato incedibile dal patron Aurelio De. Il presidente azzurro ha infatti ... Victorquest'anno ha dimostrato decisamente di poter far parte della stretta cerchia dei ...De, tra bonus e premi, è pronto a spingersi fino a 6 - 6,5 milioni di euro a stagione, ... ma si è fatto vivo pure il PSG: La data chiave per la permanenza a Napoli diè quella del ...

De Laurentiis ripete «Osimhen resta» e intanto fa il prezzo. Per forza Spalletti è scappato (La Verità) - ilNapolista IlNapolista

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato a 'Marte Sport Live': “ Versatilità nella scelta del modulo da parte di Garcia Parole di buon senso da parte del nuovo allenatore: è impossibile ostin ...Victor è accerchiato in attesa di capire se arriveranno offerte indecenti al Napoli. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del bomber azzurro: "Piacevolmente, ci manchereb ...