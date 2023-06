Orsi trentini – L’Enpa | La Leidaa e l’Oipa si preparano a ricorrere al Consiglio di Stato | “Mj5 non è affatto problematico”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il Tar di Trento ha respinto per motivi tecnici il ricorso presentato da Enpa,ed Oipa, contro l’uccisione dell’orso MJ5, così come deciso da Maurizio Fugatti. È intenzione delle tre associazioni impugnare la sentenza odierna del Tar davanti aldiche, verosimilmente, dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi su questo ricorso in data 13 luglio., le tre associazioni animaliste: “Il plantigrado può essere catturato e posto indi reclusione ma non può essere abbattuto” Come spiegano le associazioni animaliste, “La sentenza di rigetto del Tar era prevedibile giacché ildiera già intervenuto per un altro ricorso sulla vicenda di MJ5, sospendendo appunto fino al 13 luglio prossimo, il provvedimento ...