Ornella Muti fa la “maestrina” | «Meloni è una persona gradevole ma non condivido le sue idee»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Dopo Marco Mengoni ed Emma Marrone, è il turno di. Ormai il giochino creato dalla sinistra è chiaro: far credere che al governo ci siano i mostri brutti e cattivi, omofobi, intolleranti. Con i soliti trucchi dialettici, fanno passare il no all’utero in affitto – una pratica devastante – alla stregua di un fantomatico “attacco all’amore”. E subito si mettono in fila variggi del mondo dello spettacolo che sfruttano la loro popolarità per “servire” la causa della sinistra.: ho letto cose spiazzanti «Io lal’ho conosciuta», afferma. «L’ho trovata unaanche molto. Ma lesono, ognuno ha le sue. E sui temi ...