Omicidio Colaianni a Bari | fermato un 24enne Il movente in una lite familiare

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un giovane di 24 anni è statodai carabinieri nella tarda serata di ieri perchè accusato dell’di Giovanni, il 43enne con precedenti di polizia ucciso con due colpi di pistola l’altra sera mentre rientrava a casa in via Napoli. embed post id="1718997" Il giovane, disoccupato e con numerosi precedenti di polizia, è ritento l'esecutore materiale dell’....

nella notte a Bari, dove il 43enne Giovanniè morto in via Napoli dopo essere stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. L'allarme è stato dato con una telefonata al 118, con la ...nella notte a Bari, dove il 43enne Giovanniè morto in via Napoli dopo essere stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. L'allarme è stato dato con una telefonata al 118, con la ...

Omicidio Colaianni, fermato un 24enne RaiNews

Un giovane di 24 anni è stato fermato a Bari dai carabinieri nella tarda serata di ieri perchè accusato dell'omicidio di Giovanni Colaianni, il 43enne con precedenti di polizia ucciso con due colpi di ...La ricostruzione dell'omicidio Secondo la ricostruzione emersa a seguito delle ... nel corso del quale il 24enne ha esploso i colpi mortali all'indirizzo del Colaianni.