Omicidio a Grosseto | arrestata la figlia della donna uccisa in una villa

(Di venerdì 23 giugno 2023) La procura diha disposto il fermo in carcere con l'accusa divolontario per Benedetta Marzocchi, 50 anni, indiziata di aver ucciso la madre Giuseppina Di Francesco, 76enne, l'8 giugno 2023 in un pestaggio nella loro casa di Istia d'Ombrone

