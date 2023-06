Olimpia - Virtus | i consigli dei grandi ex

(Di venerdì 23 giugno 2023) Premier e Abbio hanno rilsciato queste dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport' : "Una gara così si deve interpretare come un momento particolare della tua vita e carriera, siccome non sai se ne ...

Ai miei tempi se giocavi in casa avevi un lieve vantaggio, diciamo partivi 60 a 40: adesso il divario si è ristretto, è una eccezione cheabbiano sempre sfruttato il fattore campo, ...Sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' coach Peterson , che ha regalato lo Scudetto sia allasia all', regala la disanima e qualche trucco per affrontare Gara 7 , quella che deciderà le sorti del tricolore 2023: "Come molti avevano previsto, la serie finale andrà all'ultima ..., sfida finale: l'ultima notte è da scudetto di Walter Fuochi 23 Giugno 2023

Dove vedere in tv Olimpia Milano Virtus Bologna, i canali tv che trasmettono in chiaro la finale di basket Corriere della Sera

Lo scudetto della serie A del basket si assegna dalle 20.30 al Forum di Assago. Olimpia Milano (campione in carica) per la terza stella, Virtus Bologna per il tricolore n. 17 ...Giocano Gara - 7 Premier e Abbio: Incide la tensione emotiva, il fattore campo adesso conta meno il biancorosso; Va gestita l'energia a disposizione, emergeranno i singoli.