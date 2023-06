Olimpia Milano è campione d' Italia | Virtus Bologna ko Rivivi la diretta

AGI - L' EA7 Emporio Armanisi conferma campione d'Italia. L'di coach Messina si è infatti aggiudicata gara - 7 della serie di finale scudetto con la Segafredo Bologna, vincendo sul parquet casalingo del Forum di ...- Dopo le emozioni delle prime sei partite e con la serie sul 3 - 3 al Mediolanum Forum l'si è laureata campione d'Italia in una gara perfetta contro una Virtus Bologna arrivata all'ultimo appuntamento con meno brillantezza rispetto alle gare precedenti. 67 - 55 il punteggio ...V isione e passione. Il talento deve sempre accompagnarsi a qualità straordinarie, in ogni settore della propria attività. Giorgio Armani, alla fine degli anni 70, sceglie di disegnare i costumi di un ...

L'Olimpia batte la Virtus Bologna in gara-7 e al Forum può esplodere la festa per la conquista della terza stella ...Ettore Messina ha conquistato il 6° Scudetto della propria carriera, raggiungendo Simone Pianigiani in testa alla classifica degli allenatori con più titoli nel campionato italiano.