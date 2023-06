Avvertimenti ignorati Gli avvertimenti sulla sicurezza del sommergibile Titan disono ... l'esploratore americano che ha condotto missioni estreme inil mondo. Nella corrispondenza del ...Mike Reiss, uno degli scrittori originali della serie, ha detto di aver partecipato a una delle esplorazioni organizzate daattorno al Titanic. Quando prese parte all'avventura, il mezzo ...... ma che allo stesso tempo avevano registrato ilcon uno strumento top secret. Una conferenza ... Intanto non si placano le polemiche su, la società promotrice del viaggio alla ricerca ...

OceanGate: tutto quello che c’è da sapere sulla società del Titan, il sommergibile imploso Il Sole 24 ORE

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L’imprenditore tedesco appassionato di avventure pagò 110 mila dollari per vedere il Titanic sul fondo dell’oceano: «Probabili problemi al sistema elettrico, nel 2021 ci fu un ritardo di 24 ore per qu ...