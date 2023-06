Obama come Schlein | insostenibile più attenzione ai cinque del Titan che ai 700 annegati in Grecia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Troppaper imorti del. Lo ha detto Elly, che ha paragonato ipasseggeri del sommergibile imploso ai migranti morti in mare. Lo ha ripetuto anche Barack, in linea con questa macabra contabilità delle vittime che dovrebbe orientare a suo avviso l’dell’opinione pubblica. E’ “” che la spedizione finita in tragedia deidelabbia avuto piùdel naufragio al largo delle coste della. Un naufragio in cui hanno perso la vita circa 700 persone. Barackha espresso questo pensiero parlando alla Stavros Niarchos Foundation di Atene, dove ha denunciato l’enorme differenza di ...

Inoltre la ex No Doubt ritornerà, per la sesta volta dal 2014,coach nella 24° stagione del ... si è sempre schierata con il Partito Demogratico americano appoggiandoe consorte. Scheda ...Giovedì 22 giugno - poche ore prima dell' annuncio della Guardia Costiera statunitense sulla morte dei cinque passeggeri del Titan - Barakha parlato dila storia del sommergibile imploso abbia ricevuto più attenzione della morte di centinaia di rifugiati in Grecia lo scorso 14 giugno. Le parole di" C'è in corso una ...ha aggiunto che quando era in caricapresidente Usa, insieme all'ex cancelliere tedesco Angela Merkel, hanno dovuto confrontarsi con molti europei che stavano resistendo e chiedendo che ...

Le parole di Obama: "è stata data più attenzione al Titan che al ... TGLA7

Giovedì 22 giugno - poche ore prima dell' annuncio della Guardia Costiera statunitense sulla morte dei cinque passeggeri del Titan - Barak Obama ha parlato di come la storia del sommergibile imploso ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha commentato l'accusa federale contro l'ex presidente Trump, affermando che, sebbene non sia la situazione ideale, dimostra che nessuno può sfuggire a ...