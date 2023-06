Nuovo codice della strada | tolleranza zero per chi sbaglia | tutte le novità nel caso di violazioni 

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 23 giugno 2023) Pene più severe per cellulari, droghe e alcol e nuove norme per i neopatentati, i monopattini e le biciclette: ecco le anticipazioni del. È giunta ieri, Giovedì 22 Giugno, all’attenzione del Consiglio dei Ministri la bozza del DDL di riforma delle: lesono ad ampio spettro e, in particolare, riguardano sostanze alcoliche e stupefacenti, neopatentati, monopattini elettrici e biciclette. Sono numerose le misure previste che inaspriscono le pene anche indi guida con cellulare, un fenomeno che purtroppo risulta in costante ascesa. La bozza è stata presentata il 22 Giugno e passerà al vaglio del Parlamento – ILoveTrading.itDunque una politica di “...