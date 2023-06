Nuovi autobus ATAC | in arrivo 118 mezzi per il Giubileo | 26 già in linea per Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 giugno 2023) In vista del, si sta palesando l’atteso potenziamento deiper il 2025. Una strategia necessaria non solo per provare a limitare le criticità del servizio pubblico di mobilità su, ma anche per lavorare su uno stato di difficoltà segnalato da Papa Francesco. Infatti, nei mesi scorsi la Santa Sede aveva esposto al sindaco Gualtieri delle preoccupazioni per il sistema di trasporto pubblico capitolino. IdisuSi sono chiusi i termini per la presentazione delle offerte per la fornitura di 110da 18 metri mild hybrid che dovranno arrivare per il. Le offerte adesso dovranno essere valutate dalla commissione tecnica già al lavoro, con ...