Nuove guerre al terrore | dove si muove e come opera il terrorismo islamico

Negli ultimi venti anni l'attività di insorgenza ha riguardato l'integralismo islamico, e l'Africa non è l'unico continente coinvolto The postal terrore: dove si muove e come opera il terrorismo islamico appeared first on ...È una missione che non ha confini ed è continuamente sollecitata daurgenze. Le- quelle le cui immagini passano ogni giorno sui nostri teleschermi, ma anche quelle purtroppo dimenticate ...... Erodoto, storico greco contemporaneo allepersiane, ritiene che con la vittoria dei Greci ...evento è che ciò che sta avvenendo in Iran possa rivelarsi una grande occasione per creare...

Nuove guerre al terrore: dove si muove e come opera il terrorismo ... Inside Over

Lunedì 26 uscirà il libro di Sandro Calvani, Antonio Spadaro e Marco Tarquinio “Combattere la guerra” con la prefazione di Matteo Zuppi e un contributo di Mario Delpini. Una riflessione appassionata.Ascolta l'audio Dalla più tradizionale lotta all’evasione alla nuova sfida delle criptovalute. La Guardia di Finanza celebra a Rimini il 249° anniversario e il Comando provinciale di Rimini questa ...