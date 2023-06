Nuova bufera sul Turismo | Schifani blocca finanziamento

(Di venerdì 23 giugno 2023) Palermo, 23 giu. (Adnkronos) -sull'Assessorato aldella Regione Siciliana. Come scrive oggi La Sicilia, il Dipartimento delha annullato in autotutela la manifestazione 'Palermo Sport Tourism Arena', da circa mezzo milione di euro "perché - scrive il quotidiano - assegnata senza gara in violazione del Codice degli appalti, nel più ampio plafond di una convenzione da 1.952.000 euro sulla comunicazione dell'evento accoppiato al Giro di Sicilia". "Il decreto, firmato dal dirigente generale Antonio Catrini - si legge nell'articolo - è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e risale a due giorni fa". "Ma dietro l'atto c'è una precisa matrice politica - scrive Mario Barresi -E' stato Renatoa volerci vedere chiaro, chiedendo un parere all'ufficio legislativo ...

