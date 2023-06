Nuoto | Trofeo Settecolli 2023 | Thomas Ceccon padrone dei 100 dorso | Quadarella consistente nei 1500 sl

(Di venerdì 23 giugno 2023) Calato il sipario sulla prima giornata di Finale dell’edizionedel. Nella piscina del Foro Italico, lo spettacolo non è mancato e in casa Italia segnali importanti ci sono stati. Un programma molto intenso, nello scenario suggestivo dell’impianto romano.– E’ spettato al primatista del mondo dei 100dare una dimostrazione che il percorso intrapreso, in vista dei Mondialia Fukuoka (Giappone), è quello giusto. Nelle due vasche, guardando il cielo della Capitale e cercando in qualche modo di orientarsi,si è imposto con il crono di 52.86 (record della competizione) davanti al greco Apostolos Christou (52.99) e a Simone Stefanì (54.16). Perè la sesta prestazione mondiale del ...

... tra i quali vi sarà Cristina de Tullio, una delle vincitrici dell'edizione 2023 del "del ... Le precedenti edizioni di "Eolie a- Sulla rotta dei delfini" hanno visto gli atleti nuotare da ...ROMA - Subito protagonista Thomas Ceccon nelle batterie della prima giornata della 59esima edizione degli Internazionali diSetteColli, in scena allo Stadio deldi Roma. Nei 100 ...Conferme, indicazioni e qualche sorpresa nelle batterie della prima giornata delSettecolli 2023 di. Protagonista della mattinata è Thomas Ceccon che nei 100 dorso trova subito il miglior tempo in 53'89, precedendo Simone Stefani in 54'53, il greco Apostolos Christou ...

Sara Curtis fra i big del nuoto al 59° Trofeo internazionale Sette Colli La Stampa

Calato il sipario sulla prima giornata di Finale dell'edizione 2023 del Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico, lo spettacolo non è mancato e in casa Italia segnali importanti ci sono stati ...Roma – Sotto il sole di Roma, accompagnato da un leggero vento di Ponente, si alza il sipario sulla 59esima edizione degli Internazionali di nuoto – Trofeo Sette Colli, in programma allo Stadio del ...