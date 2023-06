Nuoto | Thomas Ceccon vince i 100 dorso al Settecolli | tempo interessante

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Farò un secondo meno nel pomeriggio“. Lo aveva preannunciato, prima della Finale dei 100di questa edizione 2023 del Trofeodi. Nella vasca del Foro Italico, il veneto si è presentato nella Finale A della sua gara e non ha deluso le attese. Una nuova sfida contro il greco Apostolos Christou, ricordando quanto fatto in questa piscina circa un anno fa negli Europei 2022. In quel caso uno spalla a spalla emozionante, con vittoria per l’azzurro, e l’epilogo è stato lo stesso.ha optato per un passaggio abbastanza rapido ai 50 metri in 25.67, per poi stringere i denti nella seconda vasca (27.19). Ci ha provato l’ellenico a rovinare la festa, come gli era riuscito al Foro Italico nella Finale dei 50della rassegna ...

ROMA - Subito protagonista Thomas Ceccon nelle batterie della prima giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuoto - Trofeo SetteColli, in scena allo Stadio del nuoto di Roma. Nei 100 dorso trova subito il miglior tempo in 53'89, precedendo Simone Stefani in 54'53, il greco Apostolos Christou in 54'77 e Michele Lamberti. Presenti anche star internazionali del nuoto, solo per citarne alcune in campo femminile, e Federico Burdisso, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi e Alberto Razzetti fra gli uomini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.29: Rimonta nel finale di Marco De Tullio che vince in 3'46"08, secondo posto per un coraggioso Ciampi che è crollato. Roma – Sotto il sole di Roma, accompagnato da un leggero vento di Ponente, si alza il sipario sulla 59esima edizione degli Internazionali di nuoto – Trofeo Sette Colli, in programma allo Stadio del nuoto di Roma.